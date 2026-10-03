Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät esiteltiin Rovaniemellä torstaina. Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg kertoo, millainen niiden merkitys on Suomen turvallisuudelle.

Suomen uudet F-35 -hävittäjät otettiin torstaina vastaan Rovaniemellä pidetyssä seremoniassa.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kuvasi F-35-hävittäjien saapumista historialliseksi merkkipäiväksi. Hän rinnasti hankinnan 1990-luvun Hornet-päätökseen: Suomi sitoutuu puolustuskykyyn myös vaikeassa taloustilanteessa.

Huomenta Suomessa perjantaina vieraillut Jarmo Lindberg (kok.) kuvailee F-35:tä huomattavasti Hornetia laajemmaksi monitoimihävittäjäksi. Lindberg on Puolustusvoimien entinen komentaja ja nykyinen kokoomuksen kansanedustaja.

Hornetit hankittiin alun perin ensisijaisesti ilmataistelutehtäviin, minkä jälkeen niiden kykyjä laajennettiin päivityksillä. F-35 on sen sijaan jo lähtökohtaisesti rakennettu useita tehtäviä varten.

Lindberg nostaa esiin erityisesti koneen sensorit. F-35 pystyy keräämään jatkuvasti tietoa ympäristöstään ja jakamaan sensoritietoa muille järjestelmille ja puolustushaaroille.

– Se on ikään kuin tiedustelukone.

Samalla kone toimii torjuntahävittäjänä.

– Ja vähän niin kuin ostoskanavalla voisi sanoa, että eikä siinä vielä kaikki, Lindberg sanoo.

– Siihen voidaan laittaa pitkän kantaman ilmasta maahan -täsmäaseita ja ampua niitä useiden satojen kilometrien päähän.