NYT:n lähteiden mukaan Venäjä olisi suunnittelemassa laajoja iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuriin talvella.
Ukraina kertoo saaneensa tietoja, joiden mukaan Venäjä aikoo katkaista Ukrainan suurista kaupungeista energiansaannin, lämmityksen ja veden tulevana talvena.
Aiheesta uutisoiva The New York Times kertoo, että Ukrainan viranomaisten tietojen mukaan Venäjän tavoitteena on murtaa ukrainalaiset syöksemällä maa kylmyyden ja pimeyden kouriin.
Lehden mukaan Venäjä on pyrkinyt samanlaiseen toimintaan aiempinakin vuosina, mutta nyt maa on varustautunut suurella määrällä ballistisia ohjuksia ja suihkumoottoreilla varustettuja drooneja. Näitä Ukrainan on ollut vaikea torjua.
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Lehden lähteiden mukaan Ukrainan energiaministeri Denys Shymal on esitellyt eurooppalaisile yhteistyökumppaneilleen haltuunsa saamia venäläisiä suunnitelmia, joiden tavoitteeena on kaataa Ukrainan energiajärjestelmä iskujen avulla.
NYT kertoo saaneensa kopion kyseisestä dokumentista. Asiakirjan mukaan Venäjä suunnittelisi käyttävänsä hyökkäyksissä jopa tuhatta ohjusta, droonia ja pommia.Tarkoituksena olisi iskeä useaan eri laitokseen, kuten voimalaitoksiin.
Asiakirjan mukaan huolestuttavinta on se, että Venäjä aikoo pakottaa Ukrainan kolme toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosta sulkemaan toimintansa ampumalla ohjuksia sähköasemiin, jotka yhdistävät ydinvoimalaitokset sähköverkkoon. Sähköasemat sijaitsevat reaktorien lähialueella.
Asiakirjan mukaan Venäjä aikoisi myös kohdistaa iskuja vesihuoltoon useilla ohjuksilla ja liitopommeilla.
NYT:n mukaan vaarana on humanitaarisen kriisin syntyminen Ukrainassa. Lehti huomauttaa, että se ei ole kyennyt vahvistamaan asiakirjan aitoutta.