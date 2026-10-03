Miikka oli viemässä polkupyörällä pientä poikaansa päiväkotiin, kun yllättävä näky pysäytti matkan.

Espoolainen Miikka oli viemässä 3-vuotiasta poikaansa Danielia aamulla polkupyörällä päiväkotiin Matinkylässä. Aamu ei ollut kiireinen, joten kaksikko päätti mennä pidempää reittiä, Nuottaniemen rantatietä pitkin.

Yllättäen Miikkaa ja Danielia jolkotteli vastaan kesyn oloinen kettu.

– Näin jo kauempaa, että tuollahan on komea kettu.

Miikka kertoo, että kettu katseli ensin ihmetellen maassa olevaa kuoppaa.

– Ja sitten se meni siihen tarpeilleen. En tiedä oliko se pissalla vai kakkosella. Ei kyllä arastellut yhtään eikä halunnut mitään yksityisyyttä siinä.

Miikka kertoo lähteneensä ajamaan pyörällä hitaasti eteenpäin ja kettu lähti kävelemään saamaan suuntaan.

Miikka kertoo, että kyseinen yksilö vaikutti hyvinvoivalta.

– Ei näyttänyt miltään "kuivan kesän oravalta".

Miikka toteaa, että tapaus jäi Danielin mieleen ja siitä oli kerrottava heti, kun kaksikko pääsi perille päiväkotiin. Onneksi tapaus oli ehditty tallentua kännykkään.