Poliisi on sanonut epäilevänsä, että karkurilla voisi olla apuri. Niuvanniemen sairaalan alue on syrjäinen ja sieltä on hankala päästä pois ilman apua.

– Heti, kun tällainen tulee tietoon, poliisipartiot tekevät lähietsintää, ja jos henkilöllä on käytössä matkapuhelimia, niitä voidaan mahdollisesti paikantaa, rikostarkastaja Krista Vallila sanoo.

– Tämä henkilöhän vastusti tuohon vaarallisuusarviointiin ja mielentilatutkimukseen määräämistä, joten hänellä varmasti oli se pakoajatus jollakin tavalla mielessä koko ajan, hän lisää.

– Siellä on suljetut pihat ja sellaista henkilökuntaa, joka pystyy heitä valvomaan, mutta aina mahdollisuus karkaamiseen on olemassa, asianajaja Kari Eriksson sanoi Rikospaikan Murharyhmän keskustelussa.

– Niuvanniemen alue on vähän syrjässä ja luulisin, että sieltä on aika hankala lähteä pois ilman apuria, Eriksson arvelee.

Ei kannata itse lähestyä

– Itse ei kannata lähteä minkäännäköisiin sankaritekoihin ja yrittää ottaa henkilöä kiinni, koska kiinniottotilanne on aina vaativa tehtävä, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala neuvoo.

– On painostavaa päivä toisensa jälkeen olla pakosalla ja odottaa, milloin poliisi tulee koputtamaan ovea, kun tietää, että se ennemmin tai myöhemmin se tapahtuu. Ei se ole helppoa, Rainiala sanoo.