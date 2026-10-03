Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta karannut tutkintavanki on yhä kateissa.
Kuopiossa sijaitsevasta Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta karannut Jani Väänänen on ollut kateissa jo yli kaksi viikkoa, 17. syyskuuta lähtien.
Poliisi etsii 21-vuotiasta murhan yrityksestä epäiltyä Väänästä ja pyytää vihjeitä, mutta varoittaa lähestymästä häntä.
Nuori mies oli sairaalassa mielentilatutkimuksessa ja vaarallisuusarviossa. Karkumatka alkoi ulkoilun yhteydessä.
Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan oikeuspsykiatriset sairaalat eivät ole yhtä suljettuja kuin vankilat, mutta niissäkään mielentilatutkimuksissa olevat vangit eivät saa liikkua vapaasti.
– Siellä on suljetut pihat ja sellaista henkilökuntaa, joka pystyy heitä valvomaan, mutta aina mahdollisuus karkaamiseen on olemassa, asianajaja Kari Eriksson sanoi Rikospaikan Murharyhmän keskustelussa.
– Tämä henkilöhän vastusti tuohon vaarallisuusarviointiin ja mielentilatutkimukseen määräämistä, joten hänellä varmasti oli se pakoajatus jollakin tavalla mielessä koko ajan, hän lisää.
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Poliisi etsii monin keinoin
Poliisi on etsinyt Väänästä jo yli kaksi viikkoa. Etsimiseen käytetään monia keinoja.
Poliisin keinoihin kuuluvat muun muassa mahdollisten matkapuhelinten paikantaminen sekä tarkastukset paikkoihin, joihin karkuri saattaa pyrkiä.
– Heti, kun tällainen tulee tietoon, poliisipartiot tekevät lähietsintää, ja jos henkilöllä on käytössä matkapuhelimia, niitä voidaan mahdollisesti paikantaa, rikostarkastaja Krista Vallila sanoo.
Poliisi on sanonut epäilevänsä, että karkurilla voisi olla apuri. Niuvanniemen sairaalan alue on syrjäinen ja sieltä on hankala päästä pois ilman apua.