Kesällä monia koiranomistajia saattaa ihmetyttää lemmikin halu syödä nurmikkoa. Ruohoa syövästä koirasta ei kannata huolestua, ellei tapa muutu maaniseksi ja siihen liity muitakin oireita.

Ruohon syöminen on normaalia koirille. Käytöstä on havaittu sekä lemmikkinä että villinä elävien koirien parissa. Eräässä pienessä tutkimuksessa lähes kolme neljästä lemmikkikoirasta söi pihapiirin kasveja, kun siihen tarjoutui mahdollisuus.

– Kaikki koirat syövät ainakin alkukesästä ruohoa jonkun verran, kun se on vehreää ja tuoretta, eläinlääketieteen tohtori ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Minna Rinkinen Evidensiasta kertoo MTV Uutisille.

Vaikka tapa on yleinen, ei koirien ruohonhimolle ole varmaa tai yksiselitteistä syytä.

Eri syitä ruohon syömiseen

Ruohon ahmiminen saa koiran toisinaan oksentamaan, minkä vuoksi on ehdotettu, että koirat syövät ruohoa helpottaakseen oloaan.

Käytöksen taustalla voi tämän teorian mukaan olla esimerkiksi pahoinvointia tai närästystä. Karkeat korret raapivat nielua ja ruokatorvea ja ruohon sisältämät kuidut saavat mahalaukun tekemään enemmän töitä ja lisäävät mahahappojen tuotantoa, Evidensia kertoo nettisivuillaan.

Koira saattaa syödä ruohoa myös parantaakseen ruoansulatustaan, häätääkseen loismatoja tai saadakseen lisää kuitua. Yhden selityksen mukaan koirat haukkailevat nurmikkoa, koska niiden esi-isät söivät saaliseläimen kokonaan ja samalla niiden ruokavalioon päätyivät ruhon vatsassa lojuvat kasvit.