Niall Darwen oli auto-onnettomuudessa vain päiviä Mr. Olympian classic physique -mestaruutensa jälkeen.

Brittikehonrakentaja Niall Darwen juhli viime viikolla Mr. Olympian classic physique -mestaruutta. Se oli hänen ensimmäinen voittonsa kehonrakennuksen arvostetuimmassa tapahtumassa – viime vuonna mies oli ollut viides.

Suurtittelin saavuttamisesta ei ollut kulunut montaa päivää, kun hän oli osallisena pelottavassa auto-onnettomuudessa. Onnettomuuspaikalta otetuissa kuvissa näkyy, että auton kylki on ottanut osumaa ja turvatyynyt ovat lauenneet.

Generation Iron -sivusto raportoi, että onnettomuus tapahtui tiettävästi keskiviikkona.

Darwen antoi huojentavan päivityksen: sekä hän että kaksi hänen kanssaan matkustanutta henkilöä selvisivät kolarista vaurioitta.

– Joku törmäsi kylkeemme. Olisi voinut käydä paljon pahemminkin. Jumalan armosta me kaikki olemme kuitenkin kunnossa, emmekä saaneet vammoja, Darwen kertoi.

Kehonrakentaja myönsi kolarin ravisuttaneen heitä kaikkia, mutta kiitteli kaikkia saamistaan viesteistä ja tuesta.

"Ei todellakaan hauskaa"

Darwen otti kantaa myös aiheen tiimoilta viljeltyyn keskusteluun. Monet heittelivät internetin syövereissä nimittäin herjaa, että mestarin kilpakumppanit olisivat olleet jollain tavalla syyllisiä kolariin.

Darwen teki tiukalla tavalla selväksi, että moinen huulenheitto ei ole tällaisessa tapauksessa asiallista.

– Olen nähnyt paljon vitsailevia kommentteja, joissa muiden kilpailijoiden esimerkiksi väitetään aiheuttaneen tämän ja sen sellaista. Se ei todellakaan ole hauskaa, tyypit.

Kehonrakentaja alleviivasi, että olisi häpeissään, jos joku hänen kilpakumppaneistaan joutuisi vakavaan onnettomuuteen ja fanit vitsailisivat, että hän olisi ollut jotenkin osallisena tapahtuneeseen.