Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi.
Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi aiemmin päivällä vapauttavansa varmuusvarastoistaan sata miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä.
Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa.
Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.