MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa kummasteli Toyotan Sami Pajarin puheita Monte Carlon MM-rallin kahdeksannen erikoiskokeen jälkeen.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Monte Carlon MM-ralli 22.–25.1. Pe: EK 4–9 klo 9.50 alkaen

La: EK 10–13 klo 9.20 alkaen

Su: EK 14–17 klo 8.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Jari Ketomaa kaipaili ennen kahdeksatta pätkää Sami Pajarilta lisää vauhtia, mutta Toyotan suomalaiskuljettajalta ei suoranaista tykitystä vieläkään nähty. Torstain keskeytyksensä jälkeen kisaamista hänniltä jatkanut Pajari jäi 34,6 sekuntia erikoiskokeen nimiinsä vieneestä Toyota-tallikaveri Sébastien Ogierista. Suomalainen sijoittui pätkällä neljänneksi.

– Yritämme joitain juttuja. Yritämme löytää vauhtia. Olosuhteet tämän vuoden Montessa ovat olleet toistaiseksi melko helpot, mutta eivät liian helpot, täytyy sanoa, Pajari kommentoi.

Ketomaa ihmetteli, mitä suomalainen oikein puhui.

– Englanninkielinen kommentti jäi vähän kaikumaan korviin, että ei liian helppoa, mutta kuitenkin helppoa tämän vuoden Monte. Mikä on sitten vaikea? Kyllä tämä minun mielestäni aika vaikea on, asiantuntija päivitteli nauraen.

– Tietysti Sami hakee itselleen sitä, mistä johtuu, mutta ihan ei avautunut minulle tuo maalin lopun kommentti.

Montessa on kaasuteltu mutaisilla ja sohjoisilla teillä, ja Ketomaa on ehtinyt ruotia, että Pajarin selkeänä kehityskohteena on muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen: MM-ralleissa olot vaihtelevat, ja niihin on löydettävä vauhti sekä itseluottamus.

Ogierille erikoiskoevoitto oli rallin toinen. Neljä pohja-aikaa tehnyt Toyotan Oliver Solberg jatkaa rallin suvereenissa johdossa, reilun minuutin erolla tallikaveri Elfyn Evansiin.

Perjantain ohjelmassa on vielä yksi erikoiskoe, joka käynnistyy Suomen aikaa 19.05.

EK8 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 (28,7 km):

1. Sébastien Ogier Toyota 18.05,1 2. Elfyn Evans Toyota +16,2 3. Oliver Solberg Toyota +17,6 4. Sami Pajari Toyota +34,6 5. Thierry Neuville Hyundai +35,1 6. Adrien Fourmaux Hyundai +37,8 7. Grégoire Munster M-Sport +48,3 8. Eric Camilli Skoda (WRC2) +1.09,5 9. Hayden Paddon Hyundai +1.10,2

Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK8/17: