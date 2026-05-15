Samalla kun Suomi aloitti urakkansa MM-kisoissa Saksaa vastaan räväkästi avausmaalilla, myös selostamossa tapahtui.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Ensimmäinen erä oli vanhentunut vasta muutaman minuutin, kun ensimmäistä kertaa Leijonien MM-ottelua tulkitseva Jani Alkio katkaisi hetken hiljaisuuden.
– Täällä on sen verran tiukkaa henkilökuntaa valvomassa, miten selostamossa edetään, että Suomen selostamoon tuli ensimmäinen varoitus: ei saa seistä, ettei peitetä muiden näkyvyyttä, Alkio kertoi.
Viitisen minuuttia myöhemmin Alkio ja kommentaattori Lasse Kukkonen kuvailivat Suomen avausmaalia turnauksessa. Siitä vastasi näyttävän ylivoimakuvion päätteeksi Anton Lundell.
Suomi johtaa ottelua toisessa erässä 1–0.