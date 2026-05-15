Suomi kävi MM-kisojen avausottelussa Saksaa vastaan äärimmäisen lähellä toista maalia heti toisen erän ensimmäisellä minuutilla.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Saksa perjantaina klo 17.20!
Leijonat rakensi paineen Saksan maalin eteen ja maalivahti Philipp Grubauer oli ehtinyt liukua jo etäälle alueestaan, kun kiekko näytti lipuvan varmasti Saksan maaliin. Saksan NHL-tähti Moritz Seider oli kuitenkin toista mieltä.
– Siinä on toistaiseksi turnauksen nopein kahmaisu, selostaja Jani Alkio ihasteli.
Tilanteesta seurasi kuitenkin Suomen rangaistus, mikä olikin ottelun toisen erän kuva. Leijonien pelaaja marssi jäähyaitioon toisessa erässä kaikkiaan kolme kertaa. Nikolas Matinpalolle vihellettiin korkeasta mailasta jopa yksi 2+2 minuutin rangaistus.
Suomi johtaa ottelua kahden erän jälkeen 1–0. Toistaiseksi ainoa maali syntyi ensimmäisen erän puolivälin tienoilla, kun Suomi löi pöytään näyttävän ylivoimamaalin Anton Lundellin lavasta.