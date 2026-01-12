Eduskuntaan perustettavasta journalismikerhosta on ollut puhetta jo vuosia.

Eduskuntaan ollaan perustamassa journalismikerhoa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä median ja poliitikkojen välillä.

Kerhon on kutsunut koolle toimittajataustainen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.). Hän sanoo STT:lle, että useat tahot pyysivät häntä perustamaan kerhon, josta on ollut eduskunnassa puhetta jo vuosia.

Aalto-Setälän mukaan myös Journalistiliitto oli häneen yhteydessä asian tiimoilta.

Aalto-Setälän mukaan kerhon tarkoituksena on lisätä poliitikkojen ja median välistä vuoropuhelua, lisätä ymmärrystä sekä ymmärtää, mitä niin taloudellisten kuin sisällöllisten muutosten kohteena olevassa mediassa tapahtuu.

Alun perin ajatuksena oli, että kyseessä olisi vain nykyisin kansanedustajina toimivien entisten toimittajien kerho.

– Mutta se ei minun mielestäni edesauta journalismin ymmärrystä ja mediatalouden ymmärrystä, jos me keskenämme kokoonnumme.

Kerhoon on kutsuttu kansanedustajien lisäksi eduskunnan virkahenkilöt sekä esimerkiksi poliittiset avustajat ja erityisavustajat. Kiinnostusta on Aalto-Setälän mukaan osoitettu laajasti ja jokaisesta eduskuntapuolueesta. Eduskunnan kerhoilla ei ole poliittista päätäntävaltaa.