Suomen Eduard Hallberg sijoittui viidenneksi alppihiihdon maailmancupin pujottelukisassa Kitzbühelissä.
Hallberg oli ensimmäisen laskun jälkeen toisena, 0,35 sekunnin päässä johtopaikkaa miehittäneestä Sveitsin Loic Meillardista.
Toisessa laskussa Hallberg oli vasta 13. nopein ja putosi kokonaistilanteessa kolme pykälää alaspäin. Eroa viimeisen palkintopallipaikan vieneeseen Saksan Linus Strasseriin jäi 0,05 sekuntia.
Voiton vei toisella kierroksella nelossijalta kärkeen noussut Itävallan Manuel Feller. Meillard oli toinen.