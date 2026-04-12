Iitistä löytyneen dronen putoamispaikan tutkinta on valmis.

Poliisi on saanut valmiiksi Päijät-Hämeen Iitistä löytyneen droonin paikkatutkinnan. Hämeen poliisi kertoo purkavansa eristyksen Iitin Perheniemessä.

Keskusrikospoliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja tiedottaa lisää aikaisintaan huomenna. Epäillyn alueloukkauksen osalta tapausta tutkii Rajavartiolaitos.



Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos kertoivat eilen selvittävänsä, liittyykö Iitistä löytynyt drooni Kouvolasta, Parikkalasta ja Luumäeltä maaliskuussa löytyneisiin ukrainalaisiin drooneihin.

Lue myös:

