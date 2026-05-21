Poliisi kertoo löytäneensä Riihimäeltä löytyneen ja pian sen jälkeen kadonneen räjähteen.

Poliisin mukaan räjähde löytyi läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Alue on eristetty ja poliisi on tehnyt Puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi ja se raivataan vielä tänään.

Poliisi on perunut asiaa koskevan vaaratiedotteen.

Eilen kerrottiin räjähteen olevan sodanaikainen kranaatti, mutta selvityksen jälkeen räjähde tunnistettiin venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi.

Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä eilen kello kahden jälkeen iltapäivällä. Kun aluetta mentiin eristämään, oli räjähde kadonnut.

– Saimme siitä eilen ilmoituksen ja siellä on käyty paikalla. Ennen eristyksen laittoa se on kuitenkin kadonnut ja mahdollisesti epäillään, että se on lähtenyt ulkopuolisen matkaan, Hämeen poliisin viestinnästä kerrotiin MTV Uutisille.

Poliisin tiedotteen mukaan poliisi paikansi räjähteen ilmoituksen perusteella. Räjähteen löytöpaikkaa ja sen läheisyyttä ei eristetty välittömästi. Poliisipartio poistui paikalta ja jätti palopommin hetkeksi aikaa vartioimatta.