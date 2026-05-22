Poliisi jäi odottamaan uutta yhteydenottoa räjähteestä ilmoittaneelta.
Poliisi sai jo huhtikuun alussa ilmoituksen Riihimäeltä löytyneestä räjähteestä, kertoo Hämeen poliisin poliisipäällikkö Kari Puolitaival STT:lle.
Hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti samasta sodanaikaisesta räjähteestä, joka tällä viikolla löytyi pellolta Riihimäellä.
Puolitaipaleen mukaan Hämeen poliisi oli yrittänyt useamman kerran tavoitella ilmoittajaa. Koska poliisilla ei ollut tietoa räjähteen tarkasta sijainnista eikä ilmoittajaa tavoitettu, asia oli jäänyt odottamaan uutta yhteydenottoa.
Poliisille huhtikuussa tulleesta ilmoituksesta kertoi aiemmin Yle.
Poliisi on selvittänyt Riihimäellä räjähderikoksesta epäillyn henkilöllisyyden