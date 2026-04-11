Päijät-Hämeessä Iitissä metsästä on löytynyt drooni, vahvistaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan se on samankaltainen kuin aiemmin Kaakkois-Suomesta löydetyt droonit.

Eristysalueelta on löydetty taistelukärki, joka hävitettiin illalla räjäyttämällä, kerrotaan poliisista MTV Uutisille. Poliisin mukaan drooni ei aiheuta vaaraa paikallisille asukkaille. Lähin asutus sijaitsee noin kilometrin päässä droonista.

Poliisi pyytää välttämään liikkumista eristysalueella.

Poliisi sai ilmoituksen kansalaisen metsästä tekemästä droonihavainnosta tänään iltapäivällä kello yhden jälkeen.

Paikallisia asukkaita tilanne hämmästyttää.

– Sinällään ihmetyttää, että miten tällaista voi tapahtua. Mutta ei se vielä minun elämääni ole vaikuttanut ainakaan hirveemmin, kertoo Kia Nieminen.

Alissa Suppala toivoo, että sota pysyisi Suomen ulkopuolella.

– Sen tietää että eivät ne (droonit) kuitenkaan uhka tänne meille päin ole. Ehkä jotenkin toivoo, että asia pysyisi siellä alueella minne se kuuluu. Suomi ei kuitenkaan liity tähän sotaan, niin toivoisi, että se pysyisi Suomen ulkopuolella, Suppala pohtii.