Pitääkö Naton herätä, kun taivaalta putoilee jatkuvasti lennokkeja?

Nato-maa Romaniaan putosi torstain ja perjantain välisenä yönä venäläisdrooni.

Romanian ilmatilaan eksynyt drooni osui kerrostaloon Galatin kaupungissa ja se aiheutti tulipalon lisäksi kahden henkilön haavoittumisen.

Vaarallisen tilanteen tiimoilta on väläytelty jopa Naton 4. artiklan aktivoimista.

Voidaanko drooneja odottaa tipahtelevan Nato-maihin jatkossakin ja miten sotilasliiton pitää tilanteeseen vastata? Miten se muuttaa tilannetta, että Nato-maahan putoaa juuri venäläinen lennokki?

Näihin kysymyksiin sekä Romanian tapauksen yksityiskohtiin vastaa MTV Uutisten suorassa lähetyksessä insinöörieversti (evp) Jyri Kosola, joka tuntee Ukrainan sodassa käytettävät droonit kuin omat taskunsa.

Lähetyksen juontaa MTV Uutisten toimittaja Jarno Miettinen.

Suora lähetys katsottavissa yläpuolelta ja MTV Katsomossa kello 14.00 alkaen.