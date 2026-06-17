Sateet ovat väistymässä, ja juhannuksesta on tulossa laajalti poutainen ja aurinkoinen. Katso täältä 102 paikkakunnan superennuste!
Muutama päivä sitten näytti vielä siltä, että juhannuksesta saattaa tulla säiden osalta varsin tyly, mutta keskikesän juhlaa saadaankin viettää laajalti poutaisessa säässä ja paikoin jopa hellelukemissa.
Vielä tänään keskiviikkona niin idässä kuin etelässäkin vihmoa vettä, mutta torstaista alkaen poutaisempi sää alkaa vallata tilaa, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
– Kesämekossa voi lähteä liikkeelle ainakin Etelä- ja Länsi-Suomen lämpöisillä alueilla.
Torstaina juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan, ja juhannuksen viettoon saadaan matkata pääosin kuivassa säässä.
– Ja kun illalla pääsee sinne, missä juhannusta aikoo viettää, ainakin maan länsi- ja eteläosassa on aika kivan kesäistä.
Varsinais-Suomessa Pöytyällä aurinko yritti keskiviikkoaamuna pilkistellä pilvien välistä.Terttu-Helena Honkaranta
Hellerajakin voi ylittyä
Juhannusyönä sää selkenee edelleen ja juhannuspäivästä eli lauantaista on tulossa laajalti selkeä koko maassa.
– Tulee olemaan kiva, heikkotuulinen päivä. Sellainen "käki kukkuu jossain järven toisella puolella" -tyyppinen skenaario.
Lauantaina hellerajakin saattaa ylittyä ainakin maan etelä- ja länsiosassa.
– Vähän kumpupilvisyyttä siinä on, jonkun sadekuuronkin se voi ropsauttaa, mutta varsin mukavalta näyttää tuo juhannuspäivä.