Viime hetken säätiedot ennen juhannusta – Tohmajärvelle ilouutisia

Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Avotuleksi luokitellaan kokkojen ja nuotioiden lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrillit. Varoitukset on syytä tarkistaa ennen tulen sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen sivuilta .

Kuluneen viikon sateet ovat kastelleet maastoa muuallakin Suomessa, mikä tarkoittaa, että juhannuskokon polttaminen on näillä näkymin mahdollista liki koko maassa, sillä Ilmatieteen laitos ei ole toistaiseksi antanut maastopalovaroitusta mihinkään osaan maata.

– Ja juhannusyö näyttää ihanan selkeältä, heikkotuuliselta ja kirkkaalta.

Tohmajärvikin saa poutasäätä

Lauantaina eli juhannuspäivänä pohjoiseen leviää sateita. Etelä- ja keskiosissa maata saatetaan lauantaina ja sunnuntaina yltää paikoin jopa hellelukemiin.

Palataan lopuksi vielä sateiden runtelemalle Tohmajärvelle. Siellä runsaat sateet ovat väistyneet ja juhannusta saadaan viettää pääosin poutaisessa ja lämpimässä säässä.