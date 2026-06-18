Juhannusviikon sateet ovat kastelleet maastoa, eikä maastopalovaroitusta ole annettu mihinkään osaan maata.
Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä ropisi eilen 55 millimetriä vettä eli käytännössä koko kesäkuun sademäärä kerralla.
Kuluneen viikon sateet ovat kastelleet maastoa muuallakin Suomessa, mikä tarkoittaa, että juhannuskokon polttaminen on näillä näkymin mahdollista liki koko maassa, sillä Ilmatieteen laitos ei ole toistaiseksi antanut maastopalovaroitusta mihinkään osaan maata.
Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Avotuleksi luokitellaan kokkojen ja nuotioiden lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrillit. Varoitukset on syytä tarkistaa ennen tulen sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen sivuilta.
Iitissä Päijät-Hämeessä juhannuskokko odottaa jo sytyttämistä.Sanna Virtanen
Luvassa poutaista kesäsäätä
Sateet väistyvät torstain aikana itään, ja juhannuksen viettoon matkataan suurimmassa osassa maata kuivassa säässä.
Huomisesta juhannusaatosta on näillä näkymin tulossa koko maassa poutainen, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
– Lähinnä Länsi-Suomen sisämaasta tai Länsi-Lapista löytyy pieni kuurosateen mahdollisuus.
Maan etelä- ja länsiosassa lämpömittarit näyttävät torstaina päivällä yli 20 asteen lukemia. Idempänä on hieman viileämpää, mutta kuitenkin kelpoa poutaista kesäsäätä.