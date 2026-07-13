Jos tiellä näkyy reilusti vettä, autoilijan kannattaa suosiolla vaihtaa reittiä.

Laajimmatkaan vakuutukset eivät korvaa veden peittämällä tiellä ajamisesta aiheutuneita vahinkoja, kertoo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n johtava lakimies Tuomas Siirala MTV Uutisille.

– Kaikilla vakuutusyhtiöillä on aika samanlainen vakuutusehto: jos ajetaan veden peittämällä tiellä tai alueella ja auto vaurioituu siitä vedestä, niin sitä vahinkoa ei korvata, Siirala kertoo.

Syy on yksinkertainen: mikäli ilmanottoaukko imaisee vettä sisäänsä, auton moottori vaurioituu helposti hyvin pahasti.

– Tämä on riski, jonka kaikki vakuutusyhtiöt ovat halunneet rajata korvausturvan ulkopuolelle, Siirala sanoo.

– Käytännössä se tarkoittaa, että jos koko tie on veden peitossa niin, ettei reunoja näy eikä syvyyttä voi arvioida, niin silloin sinne ei kyllä pidä ajaa. Siinä käy helposti niin, että mahdolliset vahingot jäävät omalle vastuulle, Siirala kertoo.

Jos auto sen sijaan jää pysäköitynä ollessaan tulvaveden alle, tilanne on eri.