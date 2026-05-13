F1-tähti Max Verstappenin osallistuminen Nürburgringin 24 tunnin kilpailuun on johtanut siihen, että tapahtuman pääsyliput on myyty ensi kertaa loppuun.

F1-sarjan nelinkertainen maailmanmestari tekee ensiesiintymisensä tunnetussa kestävyyskisassa tänä viikonloppuna, kesken F1-kauden. Hollantilainen Verstappen ajaa kilpailussa Mercedes-AMG GT3 -autolla.

Hän muodostaa tiimin espanjalaisen Dani Juncadellan, ranskalaisen Jules Gounonin ja itävaltalaisen Lucas Auerin kanssa. Kisa starttaa lauantaina.

Verstappen, 71-kertainen F1-sarjan osakilpailuvoittaja, on kerännyt kokemusta haastavasta radasta lyhyemmissä kilpailuissa.

– Nürburgringin 24 tunnin kilpailu on ollut tehtävälistallani jo pitkään, joten olen erittäin innoissani, että pääsen tekemään sen nyt, Verstappen hehkutti viime maaliskuussa.

Kisa on järjestetty joka vuosi 1970-luvulta lähtien. Yksi ratakierros on noin 25 kilometrin mittainen.