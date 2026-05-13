Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA ei aio edelleenkään hyväksyä valkovenäläisiä urheilijoita mukaan kilpailuihinsa, kertoo suomalaisjäsen Antti Pihlakoski.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) linjasi viime viikolla, että valkovenäläiset urheilijat tulisi jälleen hyväksyä kansallistunnuksin mukaan huippu-urheiluun. Ulostulo avasi samalla väylän myös venäläisten urheilijoiden vähittäiselle paluulle kansainvälisiin huipputapahtumiin.

Valko-Venäjä on ollut Venäjän liittolaismaana suljettuna ulos monien urheilulajien huipputason toiminnasta Ukrainan sodan alkamisesta lähtien.

Yleisurheilun kansainvälisiin kisoihin ei valkovenäläisillä urheilijoilla ole edelleenkään asiaa KOK:n linjauksesta huolimatta. WA:n hallitus käsitteli asian lyhyesti viime viikolla.

– Kävimme siitä sisäisen sähköpostikeskustelun ja totesimme, että aiempaan päätökseen ei tarvitse palata, WA:n hallituksen suomalaisjäsen Antti Pihlakoski kertoo MTV Urheilulle.

Useiden eri urheilulajien kansainväliset liitot ovat jo aiemmin hyväksyneet venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita mukaan kilpailutoimintaansa niin sanottuina neutraalin statuksen urheilijoina ilman kansallisia tunnuksia. KOK suositteli nyt myös Valko-Venäjän lipun ja muiden tunnusten palauttamista käyttöön.

Pihlakoski uskoo, että KOK:n linjauksen jälkeen yleisurheilu saattaa olla viimeisiä lajeja, joihin valkovenäläiset eivät edelleenkään ole tervetulleita mukaan. Vuonna 2022 tehdyn päätöksen perusteet eivät WA:n näkemyksen mukaan ole muuttuneet.

– Alkuperäinen päätös perustui sotatilanteeseen eikä siihen ole muutosta tullut. Siksi tämän takia ei tarvitse avata uutta prosessia emmekä ottaneet sitä asialistallemme, Pihlakoski sanoo.