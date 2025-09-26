Tanskan poliisi on saanut yli 500 ilmoitusta droonihavainnoista yhden päivän aikana, selviää tänään julkaistusta lehdistötiedotteesta.
Poliisin mukaan perjantain vastainen yö oli kuitenkin huomattavasti rauhallisempi kuin edelliset yöt droonihavaintojen suhteen.
Aalborgin ja kolmen muun tanskalaisen lentokentän ilmatilat olivat eilisen ja keskiviikkoillan aikana suljettuna droonihavaintojen vuoksi.
Tänään Billundin lentokentän ilmatila hetkeksi suljettiin droonihavainnon vuoksi, mutta havainto osoittautui tähdeksi.