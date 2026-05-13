SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumus ei vaikuta hänen työhönsä kansanedustajana, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen (sd.) kertoi tänään syyllistyneensä rattijuopumukseen ajaessaan huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta.

SDP:n eduskuntaryhmä keskusteli Räsäsen tapauksesta ryhmäkokouksessaan, ja Räsäsen pyysi toimintaansa anteeksi. Kokouksen jälkeen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoivat tapausta.

– Edustaja Räsänen on tehnyt pahan virhearvion, Lindtman sanoo.

– Hän on tämän virheen myöntänyt, pyytänyt anteeksi, sanonut ottavansa opiksi ja luvannut muuttaa toimintaansa, Lindtman kertoo.

Räsäsen toiminta ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää, Lindtman sanoo. Hän kertoo keskustelleensa asiasta Räsäsen kanssa.

– Olen keskustelussa tehnyt oman mielipiteeni selväksi tällaisesta toiminnasta.

Tuppurainen: Ei vaikutusta työhön kansanedustajana

Myös Tuppurainen kertoo käyneensä jo tapauksen jälkeen vakavahenkisen keskustelun Räsäsen kanssa.

Keskiviikon ryhmäkokouksessa SDP:n eduskuntaryhmässä pidettiin Räsäsen tekoa suurena virheenä, Tuppurainen kertoo.