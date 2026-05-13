Sopu Saimaan kalastusrajoituksista syntyi vihdoin.

Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti.

Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä.

Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) STT:lle.

Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta.