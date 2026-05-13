Ex-Salkkarit-tähti Ronny Roslöf on saanut tuomion tuntemansa naisen pahoinpitelystä.
Salkkareista julkisuuteen noussut Ronny Roslöf, 36, on saanut 13. toukokuuta Helsingin käräjäoikeudessa tuomion tuntemansa naisen pahoinpitelystä.
Roslöfiä syytettiin alun perin kahden naisen pahoinpitelystä, mutta toisen syytekohdan syytteet hylättiin.
Rangaistukseksi Roslöf saa 30 päiväsakkoa, joka tekee hänen tuloillaan 4 050 euroa. Roslöf määrätään suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 euroa.
Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2023. Ronny Roslöf oli tehnyt ruumiillista väkivaltaa tuntemalleen naiselle Helsingissä sijaitsevassa toimistotilassa työntämällä tätä siten, että tämä oli kaatunut sohvaa vasten sekä retuuttamalla tätä.
Roslöf oli käräjäoikeudessa kiistänyt syytteen, mutta myöntänyt teonkuvauksen. Hän oli myöntänyt, että on ottanut naista kiinni ja työntänyt häntä muutaman sekunnin ajan, jolloin tämä oli osunut pehmeän sohvan kulmaan.
Toinen pahoinpitely oli syyttäjän mukaan tapahtunut tämän jälkeen. Syytteen mukaan Ronny Roslöf oli tehnyt ruumiillista väkivaltaa julkisuudesta tutulle toiselle naiselle saman toimistotilan edustalla. Nainen oli kuvannut puhelimellaan ensimmäistä pahoinpitelyä, minkä vuoksi Roslöf on lähtenyt hänen peräänsä.
Tämän osalta syytteet hylättiin, sillä oikeus katsoi, että kyseessä on ollut korkeintaan lievä pahoinpitely, jonka syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa. Roslöf joutuu kuitenkin maksamaan naiselle kivusta ja särystä 100 euroa.
Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.
Roslöf on saanut myös vuonna 2013 tuomion pahoinpitelystä.