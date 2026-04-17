Jalkapallolegenda Gary Lineker ehdotti, että Cristiano Ronaldo saattoi lopettaa hänen seuraamisensa Instagramissa, koska hän on ollut jatkuvasti Lionel Messin takana supertähtien vertailussa. Aihe nousi esille The Rest Is Football -podcastissa.

Lineker jätti aiemmin Cristiano Ronaldon omasta jalkapallon Mount Rushmorestaan, mikä on voinut edesauttaa välirikkoa. Lineker valitsi neljän pelaajan ryhmäänsä Pelen, Messin, Diego Maradonan ja Brasilian Ronaldon.

– Hän on kaikkien aikojen suosikkipelaajani, yksinkertaisesti siksi, että hän on mielestäni kaikkien aikojen paras pelaaja. Jopa eräiden todellisten suuruuksien, kuten (Johan) Cruyffin, (Zinedine) Zidanen ja Ronaldon, välillä on ero, ja se, että heidän yläpuolellaan voi olla vielä toinen selvästi heitä parempi taso, on todella merkittävää, Lineker sanoi tuolloin.

– Ilman loukkaantumisiaan brasilialainen Ronaldo olisi mielestäni ollut mukana tässä keskustelussa. Valitettavasti hän loukkaantui, mutta hän teki silti uskomattomia asioita ja oli iloinen, Lineker totesi.

Lineker vitsaili Micah Richardsin ja Alan Shearerin kanssa tuotetussa podcastissa, että pohdittuaan Ronaldon päätöstä, hän pääsee yli pettymyksestä.

– Cristiano Ronaldo ei pidä minusta kovin paljon. En suututtanut häntä millään, paitsi muuten, kuin ollessani rehellinen siitä, että Messi on minusta kokonaisuudessaan parempi jalkapalloilija. Hän lopetti seuraamiseni Instagramissa. Pääsen yli siitä. Tulen aina pitämään hänestä. Tiedän, että hän on vihainen minulle. Mutta se ei haittaa. Ja siitä puheen ollen, Ole kiltti, Cristiano, soita minulle. Ollaan taas ystäviä, Lineker sanoi ohjelmassa.