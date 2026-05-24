Norjan miesten jääkiekkomaajoukkueessa pelaava ja vastikään Jokereiden kanssa sopimuksen tehnyt Max Krogdahl paljasti todistaneensa ruotsalaisten raivokasta kohtaamista pukukoppikäytävällä. Ruotsi hävisi MM-kisoissa lauantaina Norjalle maalein 2-3.

Ruotsin Norja-tappio suisti joukkueen pois pudotuspelipaikoilta, eikä mahdollinen jatkopaikka ei ole enää omissa käsissä. Tunteet kävivät kuumina myös joukkueen sisällä. Expressenin haastattelema puolustaja Max Krogdahl näki tilanteen läheltä.

– He huusivat toisilleen käytävällä toisen erän jälkeen ja olivat vihaisia toisilleen. Tunsimme, että saimme heidät hermostumaan ja että ruotsalaisjoukkueessa oli turhautumista. Se on meidän eduksemme, Krogdahl kertoi.

Ruotsin leirissä Oliver Ekman-Larsson oli eri mieltä tapahtuneesta.

– Ei, en usko sitä. Se ei ainakaan tuntunut siltä meidän puoleltamme. Se on kai heidän tapansa nähdä asia, Ekman-Larsson sanoi.

NHL-puolustajan mielestä väite siitä, että ruotsalaisten riiteleminen olisi antanut norjalaisille lisäenergiaa, on jälkiviisautta.

– Helppo sanoa jälkikäteen, Ekman-Larsson naurahti.

– Minusta se oli samanlaista kuin muissakin otteluissa. Kannustamme toisiamme ja olemme tiivis ryhmä. Sam (Hallam, päävalmentaja) tuli hyvällä energialla ja minusta se tuntui hyvältä.

Ruotsin Viaplayn asiantuntija Mikael Renberg oli todennut, että joukkueelle tarvittaisiin hiustenkuivaajakäsittelyä (tilanne, jossa valmentaja antaa joukkueelle tai yksittäiselle urheilijalle poikkeuksellisen rajun ja äänekkään palautteen).