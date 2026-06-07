Vuoden 1986 jalkapallon MM-kisoista muodostui argentiinalaislegenda Diego Maradonan uran suuri symboli. MTV Katsomon Asian ytimessä.doc muistelee Jari Litmasen kanssa tämän rakkaimpia MM-muistoja, joita kelatessaan Maradonaa ihaillut Litmanen kertoi muistuttaneesa enemmänkin Maradonan tutkaparia.

Kisojen aikaan 15-vuotias Litmanen valmistautui uransa ensimmäisiin poikamaaotteluihin.

Turnaus jätti mieleen katsomoa kiertäneen aallon lisäksi monia ikimuistoisia hetkiä. Maradona vastasi puolivälierässä Englantia vastaan kaikkien aikojen hienoimpana pidetystä maalista sekä legendaarisesta Jumalan kädestä.

– Jalkapallo on tekninen peli, se on henkilökohtaista taktiikkaa. Siinä Maradona tulee jäämään yhdeksi maailman kaikkien aikojen parhaista pelaajista.

Loppuottelussa Länsi-Saksaa vastaan 3–2-voittomaalin teki Maradonan syötöstä Jorge Burruchaga.

– Vaikka seurasin aina Maradonaa ja hän oli suurin idoli, minun pelaamiseni ja pelityylini oli paljon enemmän Jorge Burruchagaa, numeroa seitsemän, joka oli nouseva keskikenttäpelaaja.

– Hän oli vähän kuin Maradonan oikea käsi siinä Argentiinan pallollisessa hyökkäävässä pelissä. Minun pelinumeroni oli siinä vaiheessa seiska. Poikamaajoukkueessa olin juuri sen pelipaikan pelaaja, omassa seurajoukkueessa olin juuri sen pelipaikan pelaaja eli sain todella vahvan kiinnekohdan jostain pelaajasta.