Jalkapallon supertähti Lionel Messi on ostanut Espanjan viidennellä sarjaportaalla pelaavan seuran UE Cornellan.

Katalonialaisseura tiedotti asiasta torstaina, mutta kaupan taloudellisia yksityiskohtia ei paljastettu. Messi, 38, pelasi vuosikaudet valtavalla menestyksellä Barcelonassa, joten tuore kauppa syventää hänen siteitään Kataloniaan.

– Leo Messin mukaantulo piirtää uuden luvun seurahistoriaan, ja tavoitteena on kasvaa urheilun ja seurakulttuurin saralla, vahvistaa perustaa ja jatkaa panostamista lahjakkuuteen, seura tiedotti.

Messillä oli ESPN:n mukaan jo ennestään seuraomistuksissaan pienemmät osuudet edustamastaan Inter Miamista sekä uruguaylaisseura Deportivo LSM:stä.

Messi pelaa parhaillaan neljättä kauttaan MLS:n Inter Miamissa. Kesällä hän puolustaa MM-titteliä Argentiinan kanssa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavassa turnauksessa.