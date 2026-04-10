Väite: Cristiano Ronaldoa suositaan härskisti – "Haluavat luovuttaa pokaalin yhdelle henkilölle" Cristiano Ronaldo on tehtaillut tällä kaudella 23 maalia. 2026 Getty Images Julkaistu 49 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Saudi-Arabian jalkapalloliigan pelaajat ovat esittäneet väitteitä Cristiano Ronaldon suosimisesta. Portugalilaistähden edustaman Al-Nassrin kilpailijaa Al-Ahlia edustavan Ivan Toneyn mukaan liigapokaalia pedataan

Ronaldolle

jopa

sääntöjä

taivuttamalla

.

Kun Saudi-Arabian liigaa on jäljellä alle seitsemän kierrosta, Cristiano Ronaldon edustama Al-Nassr on kärjessä 70 pisteellä. Takana tulevat Al Hilal (68 pistettä) ja Al-Ahli (66 pistettä).

Kolmantena oleva Al-Ahli pelasi keskiviikkona mestaruustaiston kannalta merkittävän ottelun keskikastin joukkue Al-Fayhaa vastaan. Ottelu päättyi 1–1-tasapeliin.

Al-Ahlille jätettiin antamatta peräti kolme mahdollista rangaistuspotkua eri tilanteista, joista kaksi oli käsivirheitä.

Pistejakoon päättyneen pelin jälkeen Al-Ahlia edustava Ivan Toney kertoi olevansa raivoissaan hylätyistä rangaistuspotkuista.

Voitolla joukkueella olisi ollut mahdollisuus ansaita kolme pistettä yhden sijaan ja näin kivuta sarjassa kahden pisten päähän yhden ottelun vähemmän pelanneesta Al-Nassrista.

Englannin maajoukkueessakin pelannut Toney syytti pelin jälkeisessä haastattelussa tuomareita "silmien sulkemisesta". Häneltä myös kysyttiin sitä, mikä joukkue hyötyy eniten Al-Ahlin pisteiden menetyksestä.

– Tiedämme kyllä, ketä jahtaamme, aiemmin Brentfordia Englannin Valioliigassa edustanut Toney tokaisi.

– Koko kauden ajan se olisi ollut selvä rangaistuspotku, mutta nyt kun on aika tehdä päätöksiä, he muuttavat sääntöjä, en tiedä miksi, Toney kertoi Saudi-Arabian televisiolle.

– Jos haluatte minun menevän syvemmälle, voin mennä syvemmälle. Se voi aiheuttaa minulle ongelmia, mutta olen mies, joka sanoo asiat suoraan, hyökkääjä vielä lisäsi.

Al-Ahli julkaisi ottelun jälkeen lausunnon, jossa se syytti virkamiehiä epärehellisestä kilpailusta. Seura haluaa kuulla tuomareiden ja pelaajien äänitallenteet Al-Fayha -ottelusta.

Ivan Toney sanoi haluavansa päättäjiltä oikeudenmukaisia ​​päätöksiä.

– Jos meillä on hyvät tuomarit ja jatkamme normaalisti, meillä on hyvät mahdollisuudet (mestaruuteen). Mutta jos he jatkavat näin, se tulee olemaan vaikeaa.

"Luovuttakaa pokaali"

Vielä ottelun jälkeen Toney jatkoi Instagram-tilillään keskustelua aiheesta.

– On hullua, miten tällaisia ​​asioita voi olla huomaamatta ratkaisevilla hetkillä tai ummistaa siltä silmänsä. On selvää, mihin tässä vaikutetaan, hän kirjoitti.

Myös englantilaisen joukkuetoveri, brasiliaslaislaituri Galeno otti asiaan kantaa X-tilillään.

– Luovuttakaa pokaali, sitä he haluavat. He haluavat pudottaa meidät mestaruustaistelusta keinolla millä hyvänsä. He haluavat luovuttaa pokaalin yhdelle henkilölle. Tämä on täydellistä kunnioituksen puutetta seuraamme kohtaan.



Cristiano Ronaldon edustama Al-Nassr kohtaa lauantaina sarjan hännillä olevan Al Akhdoudin. Portugalilaistähdeltä uupuu Saudi-Arabian liigan mestaruus. Al-Nassrin viimeisin mestaruus on

Ronaldo on vielä 41-vuotiaana kovassa maalitahdissa, sillä hän on sarjan maalipörssissä kolmantena 23 osumalla. Tilaston kärkinimi on Ivan Toney, jolla on kasassa 27 maalia.

kaudelta