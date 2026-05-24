Ampumisista epäilty kuoli sairaalassa.

Yhdysvalloissa aseistautunut mies avasi tulen Valkoisen talon lähellä sijaitsevalla tarkastuspisteellä lauantai-iltana paikallista aikaa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain salainen palvelu.



Lausunnon mukaan salaisen palvelun agentit vastasivat laukauksiin ja haavoittivat epäiltyä, joka myöhemmin kuoli sairaalassa.



Myös sivullisen kerrotaan saaneen osuman ampumisessa, mutta uhrin tilasta ei heti kerrottu tarkempia tietoja.



Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan.