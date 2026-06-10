Donald Trump kertoo rakastavansa laukkaavaa inflaatiota.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vähät välittää inflaatiosta, mikäli hänen lausuntoihinsa on uskominen. Tuoreiden lukujen mukaan Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi toukokuussa 4,2 prosenttiin, mikä on korkein lukema kolmeen vuoteen.

Trump on vähätellyt hänen aloittamansa Iranin sodan vaikutuksia inflaatiolukuihin.

Trump väitti keskiviikkona, että tilastot ovat ”loistavia.”

– Rakastan sitä. Rakastan inflaatiota, presidentti sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Inflaatiota Yhdysvalloissa ajaa etenkin voimakkaasti kohonnut energian hinta, jonka puolestaan on aiheuttanut Trumpin ja Israelin aloittama sota Irania vastaan.

Hormuzinsalmen sulku aiheutti suuren iskun koko maailman energiamarkkinoille.

Etenkin bensiinin hinta on noussut Yhdysvalloissa jyrkästi, mikä aiheuttaa päänvaivaa välivaaleihin valmistautuville republikaaneille.

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Trump on myös toistuvasti vähätellyt nousevien hintojen vaikutusta sekä erityisesti kiristyvien hintojen vaikutusta äänestäjien mielenmaisemaan.

Trump on väittänyt, että tilanne helpottaa sukkelasti, kunhan sota saadaan pois päiväjärjestyksestä.

Viime kuussa Trump kertoi toimittajille, ettei hän "piittaa amerikkalaisten taloudellisista asioista vähääkään" neuvotellessaan Iranin kanssa. Myöhemmin hän on luonnehtinut kyseistä lausuntoaan ”täydelliseksi”.

Myös tänään keskiviikkona Trump toisti, että inflaatio hyytyy välittömästi, kun sota Irania vastaan päättyy ja öljy virtaa taas vapaasti Hormuzinsalmessa.