Saara Keskitalo porhalsi uuden komean ennätyksensä heti 100 metrin aitojen alkuerissä Lahdessa.

Saara Keskitalo kiihdytti 100 metrin aitojen alkuerävoittoon Lahden GP-kilpailussa ajalla 12,73. Erä käytiin nollatuulessa.

Keskitalo paransi ennätystään ja kauden kotimaista kärkiaikaa 0,08 sekunnilla. Hän jakaa nyt Nooralotta Nezirin kanssa Suomen kaikkien aikojen tilaston nelossijaa.

Keskitalo jätti erässä toiseksi Yhdysvaltojen Gabbi Cunninghamin, jolle kellotettiin 12,80. Parhaimmillaan yhdysvaltalainen on urallaan tykittänyt 12,53.

Lotta Harala voitti toisen erän niin ikään hienolla ajalla 12,78. Toinen erä käytiin 0,5 sekuntimetrin myötätuulessa.

Haralan Suomen ennätys on 12,65. Siitäkään Keskitalo ei ole kaukana.

100 metrin aitojen loppukilpailu päättää Lahden kilpailuillan kello 21.