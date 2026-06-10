Lempäälässä kaatui maahan yöllä noin 2 000 litraa polttoöljyä.
Lempäälässä varastokontista kaatui yöllä varkauden yhteydessä maahan noin 2 000 litraa polttoöljyä, kertoi Pirkanmaan pelastuslaitos keskiviikkona.
Päivystävä palomestari kertoi aamulla, että louhoksen tankkauspisteellä Pirkkalantiellä säilytetty öljysäiliö oli syystä tai toisesta päätynyt kyljelleen yön aikana.
Pelastuslaitos sai öljyntorjunnan ja saastuneen maan siirron päätökseen iltapäivällä.
Tankkauspisteen maaperä on suojattu muovisella peitteellä. Pelastuslaitoksen mukaan peite rajoitti vuodon paikalliseksi, ja öljy ei päässyt leviämään.