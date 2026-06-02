Yhdysvalloissa on sattunut surullinen ampumistapaus.

Asemies tappoi kuusi sukulaistaan sekä itsensä Yhdysvaltain Iowassa Muscatinen kaupungissa maanantaina paikallista aikaa.

Alustavien tutkimusten perusteella tapahtumat ovat saattaneet saada alkunsa kodin sisäisestä riidasta, johon voi liittyä perheväkivaltaa.

Ensimmäiset laukausten äänten takia paikalle hälytetyt viranomaiset löysivät neljä uhria ammuttuina kuoliaaksi asunnon sisältä.

Epäilty oli poistunut paikalta ennen poliisien tuloa. Hän riisti itse henkensä myöhemmin, kun poliisit tavoittivat hänet.

Tämän jälkeen viranomaiset löysivät vielä kahden henkilön ruumiit, toisen läheisestä asuintalosta ja toisen yritystiloista. Poliisin käsityksen mukaan epäilty oli ampunut myös heidät.

Kaikki uhrit olivat tiettävästi epäillyn perheenjäseniä. ABC:n mukaan ainakin kaksi uhreista oli lapsia.

Epäillyllä on ennestään rikosrekisteri. Tapauksen tutkinta jatkuu.