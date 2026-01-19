Näyttelijäpariskunta Catherine Zeta-Jones ja Michael Douglas poseeraavat harvinaisessa perhepotretissa.
Näyttelijäpariskunta Catherine Zeta-Jones, 55, ja Michael Douglas, 80, juhlivat tänä vuonna jo 26-vuotishääpäiväänsä. Kaksikko avioitui vuonna 2000 New Yorkissa ylellisissä häissä.
Parilla on 25-vuotias poika Dylan ja 22-vuotias tytär Carys. Douglas julkaisi Instagram-tilillään harvinaisen otoksen perheen lomalta. Otoksessa nelikko poseeraa samanlaisissa takeissa.
He lähettävät kuvan yhteydessä terveiset Etelämantereelta.