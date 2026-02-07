Love Island UK -sarjasta tutut Molly-Mae Hague ja Tommy Fury odottavat toista lastaan.
Love Island UK -sarjan viidennellä kaudella vuonna 2019 tavanneet Molly-Mae Hague ja Tommy Fury odottavat perheenlisäystä.
Hague julkaisi Instagram-tilillään mustavalkoisen videon, jossa perhe viettää aikaa.
– Pian meitä on neljä, hän kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Parin esikoinen syntyi 23. tammikuuta 2023 ja he julkistivat lapsensa nimen myöhemmin samassa kuussa. Suloinen tytär sai nimekseen Bambi.
Pariskunta erosi yhdeksäksi kuukaudeksi Bambin syntymän jälkeen, mutta palasi pian yhteen.