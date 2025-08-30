Catherine Zeta-Jones ja Michael Douglas omistavat neljä kotia – vaimo ei pidä liiallisena

Catherine Zeta-Jones ja Michael Douglas ovat päätyneet omistamaan yhteensä neljä kiinteistöä New Yorkissa, Kanadassa ja Espanjassa.

Näyttelijäpariskunta Catherina Zeta-Jones, 55, ja Michael Douglas, 80, omistavat neljä kiinteistöä: kaksi kotia New Yorkissa, yhden Kanadassa ja yhden Espanjassa.

New Yorkin maaseutukoti laitettiin myyntiin kesäkuussa 2024 ja se sijaitsee noin 32 kilometrin päässä New Yorkin Manhattanin sykkeestä. Kiinteistö listattiin 12 miljoonan dollarin, eli noin 10,3 miljoonan euron, hinnalla.

Pariskunnan maaseutukoti sijaitsee reilun 30 kilometrin päässä New Yorkin Manhattanilta.The Mega Agency

Zeta-Jones kertoi The Timesille, ettei pidä neljän asunnon omistamista ”liiallisena”.

– Tiedän, että se kuulostaa hyvin jet set -elämäntyyliltä, ja rakastan ympäröidä itseni kauneudella, mutta se ei ole kohtuutonta, se on hyvin mukavaa, Zeta-Jones sanoi heidän useista kiinteistöistään.

Näyttelijätär ei myöskään pelkää tuhlata rahaa epäkäytännöllisiin esineisiin.

– Käyn kaikissa Pariisin vintage-liikkeissä. Ostan asioita, joita en todennäköisesti koskaan tule käyttämään, kuten upean viitan, vain hienoja vaatekappaleita. Rakastan tällä hetkellä klassista Yves Saint Laurentiä. Iltapuvut saavat minut innostumaan, Zeta-Jones kertoi.

– Minulle farkut ovat farkkuja. Käytänkö 200 puntaa valkoiseen T-paitaan? En. Mutta, kun kyse on couture-muotiluomuksista, kauniista helmikoristeista, taiteellisuudesta…Rakastan muodin teatteria, hän selvensi.

Zeta-Jones on siirtänyt rakkautensa muotiin ja hienoihin asioihin myös 22-vuotiaalle tyttärelleen Carysille.

– Hän rakastaa vaatekaappiani. Minulla on luultavasti suurin Fendi Baguette -laukkukokoelma, ja hän löysi juuri lisää äitini talosta. Minulla on kaikkea denimistä helmiin ja paljetteihin, Zeta-Jones kertoi.

Fendi Baguette -laukku maksaa tällä hetkellä jopa 11 500 dollaria, eli noin 9 800 euroa.

Oscar-palkinnot eri taloissa

Zeta-Jones vitsaili, että hän ja Douglas pitävät Oscar-palkintonsa eri taloissa. Hän voitti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon vuonna 2003 roolistaan Velma Kellyna elokuvassa Chicago, ja Douglas voitti parhaan miespääosan Oscar-palkinnon roolistaan Gordon Gekkona vuoden 1988 elokuvassa Wall Street – rahan ja vallan katu. Lisäksi vuonna 1976 Douglas sai Yksi lensi yli käenpesän -elokuvan tuottamisesta Oscar-palkinnon.

– Minun palkintoni on maaseututalossa New Yorkissa, Michaelin on asunnossa New Yorkissa. Pidämme ne erillään, siltä varalta, että siellä ei tapahdu mitään hämärää, Zeta-Jones vitsaili.

Zeta-Jones ja Douglas ovat olleet naimisissa marraskuusta 2000 lähtien ja heillä on kaksi lasta: Carys ja 25-vuotias poika Dylan.

Douglas kertoi heinäkuussa 2025, ettei todennäköisesti aio enää koskaan näytellä. Hän ei ole työskennellyt vuoden 2022 jälkeen.

– Olin työskennellyt aika kovasti lähes 60 vuotta, enkä halunnut olla yksi niistä ihmisistä, jotka putoavat kuolleena kuvauspaikalle. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että otin vapaata. Minulla ei ole todellisia aikeita palata. Sanon, etten ole eläkkeellä, koska jos jotain erityistä tapahtuisi, palaisin, mutta muuten olen melko tyytyväinen voidessani katsella vaimoni työskentelyä, Douglas kertoi tuolloin.

Lähde: Page Six, The Times