Catherine Zeta-Jones onnitteli 80-vuotiasta aviomiestään alastomalla kuvalla: "Alkaa lahjaideat loppua!"

Näyttelijä Catherine Zeta-Jones , 55, onnitteli aviomiestään näyttelijä-tuottaja Michael Douglasta tämän 80-vuotissyntymäpäivänä kuvalla, joka ei jättänyt juurikaan arvailujen varaan. Zeta-Jones jakoi Instagramiin 25. syyskuuta kuvan, jossa hänellä on jalassaan vain korkokengät.

Zeta-Jones on itsekin syntynyt 25. syyskuuta.

Zeta-Jones jakoi myös 25 vuotta vanhan kuvan pariskunnasta juhlimassa syntymäpäiviään New Yorkissa.

Pariskunta meni naimisiin New Yorkissa ylellisissä häissään vuonna 2000. Heillä on 24-vuotias poika Dylan ja 21-vuotias tytär Carys. Lisäksi Douglasilla on 45-vuotias poika Cameron entisen vaimonsa Diandra Lukerin kanssa.