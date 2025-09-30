Näyttelijä Nicole Kidman ja kantrimuusikko Keith Urban menivät naimisiin vuonna 2006. Nyt liitto on tullut tiensä päähän.
Näyttelijä Nicole Kidman, 58, ja hänen puolisonsa kantrimuusikko Keith Urban, 57, eroavat. Yhdysvaltalaismedia uutisoivat parin avioliiton tulleen päätökseensä 19 vuoden jälkeen.
– Se ei ole ollut salaisuus. He ovat asuneet erossa jo jonkin aikaa, lähde kertoo People-julkaisulle.
– Keithin lähipiirin mukaan ero oli tavallaan väistämätön.
Peoplen mukaan Kidman on tehnyt kaikkensa avioliiton pelastamiseksi. Hän julkaisi vielä kesäkuussa hempeän päivityksen Urbanin kanssa parin hääpäivän kunniaksi.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kidman ja Urban tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja solmivat avioliiton seuraavana vuonna kynttilänvalossa pidetyssä seremoniassa St. Patrick's Estate -nimisellä tilalla Sydneyn rannalla sijaitsevassa Manlyn esikaupungissa, Australiassa.
Pari sai ensimmäisen yhteisen lapsensa, Sunday Rose -nimisen tyttären, heinäkuussa 2008, ja sen jälkeen tytär Faith Margaret syntyi joulukuussa 2010.