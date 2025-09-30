



Lähes 20 vuoden liitto ohi – Nicole Kidman ja Keith Urban eroavat

Keith Urban ja Nicole Kidman menivät naimisiin vuonna 2006 Australiassa. Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Julkaistu 30.09.2025 12:01

Vasemmalta oikealle: Keith Urban, tämän ja Nicolen tyttäret Sunday Rose ja Faith Margaret, Nicolen siskontytär Sybella Hawley, Nicole Kidman ja hänen siskonsa Antonia Kidman. The Mega Agency