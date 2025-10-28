Renny ja Johanna Harlin kertoivat taannoin onnellisia perheuutisia podcastissaan.
Menestysohjaaja Renny Harlinin julkaisi Instagram-tilillään perhepotretin yhdessä puolisonsa Johanna Harlinin sekä lastensa kanssa.
Parilla on kaksi yhteistä lasta, kolmevuotias Coco ja reilun vuoden ikäinen Jules. Pariskunta paljasti taannoin Podme-palvelussa ilmestyvässä The Harlin Show -podcastissaan onnellisen perheuutisen: pari odottaa kolmatta yhteistä lastaan.
Harlinilla on entuudestaan 28-vuotias Luukas-poika.