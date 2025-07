Michael Douglas ei todennäköisesti aio näytellä enää koskaan

Michael Douglas on päättänyt näyttelijänuransa ja on tyytyväinen seuratessaan vaimonsa Catherine Zeta-Jonesin työskentelyä.

Näyttelijä Michael Douglas, 80, sanoo, ettei aio ryhtyä näyttelijäksi uudelleen, ellei ”jotakin erikoista tapahdu”.

– En ole työskennellyt vuoden 2022 jälkeen tarkoituksella, koska tajusin, että minun oli lopetettava, Douglas kertoi sunnuntaina Karlovy Varyn kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Tšekissä.

– Olin työskennellyt aika kovasti lähes 60 vuotta, enkä halunnut olla yksi niistä ihmisistä, jotka pu kuolleena kuvauspaikalle. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että otin vapaata. Minulla ei ole todellisia aikeita palata. Sanon, etten ole eläkkeellä, koska jos jotain erityistä tapahtuisi, palaisin, mutta muuten olen melko tyytyväinen voidessani katsella vaimoni työskentelyä, Douglas jatkoi.

Hän on naimisissa näyttelijä Catherine Zeta-Jonesin, 55, kanssa. Pari avioitui vuonna 2000.

Douglasilla on IMDB:n mukaan vielä kaksi julkaisematonta projektia: elokuva Looking Through Water ja minisarja Reagan & Gorbachev.

Ura alkoi lähes 60 vuotta sitten

Douglasin seitsemän vuosikymmentä kestänyt ura pitää sisällään sekä näyttelemistä että tuottamista. Se alkoi vuonna 1966, kun hänellä oli luottorooli elokuvassa Jättiläisen varjo, joka oli täynnä 60-luvun suurimpia tähtiä, mukaan lukien hänen isänsä Kirk Douglas.

Hänen näyttelemisen läpimurtonsa tapahtui vuonna 1972, kun hän esiintyi tv-draamasarjassa The Streets of San Francisco. Vuonna 1976 hän sai Yksi lensi yli käenpesän -elokuvan tuottamisesta Oscar-palkinnon.

Catherine Zeta-Jones ja Michael Douglas menivät naimisiin vuonna 2000.STELLA Pictures / ddp

Hän voitti toisen Oscarinsa parhaan näyttelijän kategoriassa esittämällä moraalisesti vararikkoon ajautunutta yritysryöstäjää vuoden 1987 elokuvassa Wall Street – rahan ja vallan katu. Samaisena vuonna hän näytteli myös klassikkoelokuvassa Vaarallinen suhde.

Douglasilla todettiin neljännen vaiheen kurkkusyöpä vuonna 2010. Toipumisensa jälkeen hän esiintyi Marvel-tuotannoissa näyttelemällä tohtori Hank Pymiä elokuvissa Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018) ja Avengers: Endgame (2019).

Lähde: CNN