Suositun Pieni talo preerialla -sarjan tähdet julkaisivat yhteiskuvan.

Kulttimainetta nauttivaa Pieni talo preerialla -ohjelmaa esitettiin vuosina 1974–1983.

Laura Ingalls Wilderin rakastettuihin kirjoihin perustuvassa sarjassa seurattiin päähenkilön Lauran ja hänen läheistensä elämää. Sen pääosissa nähtiin Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson sekä Sidney ja Rachel Greenbush.

Ingallsin Lauraa näytellyt Gilbert yllätti Instagram-seuraajansa julkaisemalla otoksen yhdessä sarjassa isosiskoaan näytelleen Andersonin kanssa.

People-lehden mukaan Anderson ja Gilbert ovat aikaisemmin kertoneet, etteivät ole pitäneet yhteyttä sarjan kuvausten jälkeen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kuva on otettu lauantaina Gilbertin tähdittämän Pen Pals -näytelmän jälkeen. Otoksessa nähdään myös näytelmässä mukana oleva Veanne Cox sekä näyttelijä Betty Buckley.

– Minullakin on ollut salaisuus. Salaisuus, jota olen pitänyt sydämessäni jonkin aikaan. Jälleennäkeminen siskon kanssa. Pitkiä, parantavia keskusteluja. Paljon muistelua. Pajon juteltavaa. Paljon naurua ja muutama kyynel, hän kirjoittaa.