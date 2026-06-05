Jääkiekon NHL:n finaalisarjan toinen ottelu Carolina Hurricanesin ja Vegas Golden Knightsin välillä on edennyt jatkoerään 3–3-lukemissa.
Ottelun 3. erä, johon Hurricanes lähti 0–2-tappioasemassa, oli hengästyttävä.
Isäntien Logan Stankoven kavensi ajassa 50.20, Mark Jankowski tasoitti reilut kaksi minuuttia myöhemmin ja Jordan Staal ohjasi johtomaalin ylivoimalla reilut neljä minuuttia ennen loppua.
Ylivoima tuli Vegasin epäonnistuneesta haastotilanteesta. Vierasjoukkue sai kiekon maaliin, kun päätöserää oli jäljellä viisi minuuttia, mutta Ivan Barbashovin osuma hylättiin maalivahdin häirintänä. Vegasin valmennus haastoi tuomion, mutta se kaatui videotarkastelussa.
Vegas tuli kuitenkin vielä kerran. Mark Stone huitoi kiekon ohi Frederik Andersenin ajassa 58.39, kun vieraat pelasivat ilman maalivahtia.
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Carolinan Sebastian Aho on pelannut ottelussa ilman tehopisteitä.
Vegas johtaa sarjaa 1–0. Carolina on jatkoajalla kovan paikan edessä, sillä NHL-historiassa vain viisi joukkuetta on noussut finaalisarjassa 0–2-asemista mestariksi.