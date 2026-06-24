Mike Babcockin palkkaamisesta yllättynyt MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Lasse Kukkonen näkee kohutun valmentajasopimuksen Edmonton Oilersin viimeisenä oljenkortena pitää Connor McDavidin tähdittämä joukkue raiteillaan.

Mike Babcockin, 63, paluusta NHL-päävalmentajaksi alkoi nousta hiljattain huhuja. Tiistaina siitä tuli totta, kun viime vuosina kaksi finaalitappiota kokenut Edmonton Oilers tarttui tulikuumaan täkyyn.

Babcockin luultiin jo olevan NHL-ympyröistä pois putsattu kortti, kun hän vuonna 2023 vetäytyi valmentamatta otteluakaan Columbus-pestistä pelaajien yksityisyyden rikkomiseen liittyneiden syytösten seurauksena. Aiemmin häntä oli syytetty yksittäisten pelaajien kiusaamisesta ja simputtamisesta ainakin Detroitissa ja Torontossa.

Kohujen vastapainoksi Babcock on saavuttanut päävalmentajana muun muassa Stanley Cupin, kaksi olympiakultaa ja maailmanmestaruuden.

– Olen aidosti yllättänyt siitä, että hän vielä palasi, ja myös siitä, että Edmonton oli hänestä kiinnostunut, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen aloittaa.

Viime vuosina Oilersia ovat luotsanneet nuoremmat ensikertalaiset, ensin Jay Woodcroft, sitten Kris Knoblauch. Myös kaksi finaalipaikkaa saavuttanut Knoblauch sai potkut, kun maailman parhaaksi pelaajaksi ylistetyn Connor McDavidin johtama Oilers kompasteli tällä kaudella.

– Nyt on niin sanotusti kolikko käännetty toisin päin. Kokenut valmentaja, joka tekee asioita hyvin eri tavalla, Kukkonen toteaa.

– Tämä kuvastaa mielestäni hyvin sitä painetilaa, jonka kanssa seurajohto painii.

"Se arvuuttelu ei kuulu urheiluun"

Connor McDavidin Oilers kärsi finaalitappion Florida Panthersille vuosina 2024 ja 2025. McDavid on antanut Oilers-johdolle ehtoja menestymisestä seurasiirron uhalla.2024 Getty Images

Babcockin palkkaamisen myötä mediahuomio ja paineet Oilersin ympärillä eivät tule ainakaan kevenemään.

Kanadalaisluotsi kantaa mukanaan painolastia, vaikka NHL julkaisi noin viikko sitten lausunnon, jonka mukaan Babcockin palkkaamiselle ei ole mitään esteitä. Lausunto pohjaa valmentajan taustoista tehtyyn tutkimukseen.

Kukkosenkin mielestä Babcockille on annettava tässä valossa mahdollisuus, ja aika tulee näyttämään tekikö Oilers oikean ratkaisun.

Edellisen NHL-ottelunsa Babcock valmensi marraskuussa 2019.

– Totta kai se on riski. Ajat muuttuvat ja peli muuttuu. Se on ollut Oilersin tehtävä selvittää ennen palkkausta, että kuinka hyvin hän on pysynyt mukana, Kukkonen sanoo.

Babcockille ei ole luvassa pehmeää laskua uuteen pestiin, sillä Edmontonissa himoitaan mestaruutta. McDavid on vihjaillut siirtohaluilla, jos hänen ympärilleen ei rakenneta Stanley Cupiin kykenevää nippua. Kanadalaistähden lähtö olisi valtoimenaan vuotava avohaava Oilersille.

Babcockin tulon myötä Oilersiin kohdistetuissa odotusarvoissa finaalipaikka on Kukkosen mielestä ehdoton minimi.

– Onko se oikein vai väärin ja onko se kohtuullista tai ei? Se arvuuttelu ei kuulu urheiluun. Ne odotukset ovat mitä ovat. Heillä on maailman paras pelaaja, ja toinenkin TOP5-pelaaja Leon Draisaitl.

– Oilers kääntää nyt kaikki kivet, ottaa ison riskin, jossa nähdään tietysti myös iso mahdollisuus eli mestaruusunelman toteutuminen.

– Toinen puoli on sitten se, että homma ei toimi ja ensi vuonna siellä olisi poistomyynti menossa. Sieltä lähtisi maailman paras pelaaja ja todennäköisesti muitakin vanavedessä. Ei tästä ainakaan tylsä kausi tule Oilers-fanien kannalta, Kukkonen summaa.