Siirtohuhujen kohteena ollut tähtipuolustaja Zach Werenski on päättänyt sittenkin jäädä Columbus Blue Jacketsin riveihin.

28-vuotiaan Werenskin nimi on pyörinyt viime viikot vahvasti treidihuhuissa. Mediatietojen mukaan Norris Trophyn päättyneellä kaudella voittanut puolustaja oli halukas vaihtamaan maisemaa, ja monet seurat olivat hanakasti hänen perässään.

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Nyt Werenski on kuitenkin päättänyt jäädä Columbukseen. Werenski ja Columbuksen GM Don Waddel julkaisivat asian tiimoilta lausunnon.

– Kävimme Donin kanssa todella avoimen ja rehellisen keskustelun kauden jälkeen. Ideaalitilanteessa tämä ei olisi vuotanut julkisuuteen. Asia paisui kohtuuttoman isoksi. Haluan voittaa ja haluan tehdä sen Columbuksessa, Werenski kertoo.

– Olen miettinyt asioita ja keskustellut vaimoni ja perheeni kanssa. Haluamme olla Columbuksessa. Se on ollut kotini viimeiset kymmenen vuotta ja olen aina ollut ylpeästi Blue Jacket.

Waddel myöntää, että tuoreeltaan kauden jälkeen Werenski ei ollut varma, haluaako hän jatkaa seurassa. He sopivat yhdessä, että Waddel voi kartoittaa siirtomarkkinoilta mahdollista pelaajakauppaa Werenskille.

– Hän ei ollut varma tulevaisuudestaan. Keskustelumme aikana puhuimme siitä, että tutkin mahdollisuuksia hänen kauppaamiseensa. Sovimme, että jos löytäisin hyvän tarjouksen, toisin sen hänen tietoonsa, Waddel sanoo.