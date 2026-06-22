Voimahyökkääjä Brady Tkachukin hankkiminen Floridaan oli yllätys, sillä Aleksander Barkovin kipparoima Panthers kaipasi vahvistusta aivan muualle, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Brady Tkachuk Panthersiin. Uusi urheiluviikko käynnistyi jättimäisellä NHL-siirtouutisella.

Ensireaktioni oli ihmetys, mutta pian olin antamassa myös tunnustusta Panthersin GM:lle Bill Zitolle taas yhdestä rohkeasta ratkaisusta – hänellä on niistä hyvät näytöt.

Brady Tkachuk tuo Panthersin jo ennestään romuluiseen ja vastustajan kannalta inhottavaan hyökkäykseen uuden voimavaran. Nyt hänellä on rinnallaan muun muassa velipoikansa Matthew, Sam Bennett ja Brad Marchand – tämähän on kuin joku painajaiselokuvan hirviönelikko!

Brady Tkachuk, 26, voitti keväällä USA:n paidassa olympiakultaa, mutta päättyneellä NHL-kaudella Senators-kapteeni ajautui umpikujaan Ottawassa. Esimerkiksi pudotuspeleissä hänestä tuntui olevan enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pelaajakauppa voi tässä mielessä olla neljä varausvuoroa menettäneelle Floridalle riski. Tkachuk on arvaamaton pelaaja, ja yhtä lailla tulisieluisen isoveljen rinnalla show voi ajautua liian usein väärille raiteille.

Vastapainona Panthersin kopissa on Aleksander Barkovin, Aaron Ekbladin ja Marchandin kaltaisia johtajia. On vaikea kuvitella, että he antaisivat kenenkään joukkueen sisältä sabotoida yritystä voittaa kolmas Stanley Cup neljään vuoteen. Se on nimittäin taas realismia, kun Barkov on pelikunnossa istuttuaan viime sesongin sivussa polvivamman takia.