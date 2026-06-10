Teinijuoksija Cooper Lutkenhaus säihkyi Timanttiliigassa.
Miesten 800 metrin kilpailu tarjoili Oslon Timanttiliigassa huimaavan jännitysnäytelmän.
Loppusuoraa keulilta taittoi 17-vuotias yhdysvaltalaisteini Cooper Lutkenhaus, mutta Kenian olympiavoittaja ja maailmanmestari Emmanuel Wanyonyi, 21, kiri väkisin rinnalle.
Tämänvuotinen 800 metrin sisäratojen MM-kultamitalisti Lutkenhaus piti lopulta ääritäpärässä taistossa pintansa ja löi meritoituneen kilpakumppaninsa yhden sadasosasekunnin turvin. Voittoaika oli rautainen, maailman tämän kauden kärkinoteeraus 1.42,08.
Näet huiman taistelun MTV Urheilun selostaja Antero Mertarannan ja asiantuntija Tommi Evilän sanoittamana ylälaidan videolta.
Lutkenhausin ennätys ennen tätä oli 1.42,27.