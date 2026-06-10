Englannin MM-kenraali lykkääntyy.
Englannin ja Costa Rican välisen jalkapallomaaottelu lykkääntyy sään vuoksi. Pelipaikkakunnalla Orlandossa myrskyää ja stadionilla olevia ihmisiä on kehotettu suojautumaan.
Ottelun oli määrä käynnistyä tänään keskiviikkona Suomen aikaa kello 23. Matsin alkaminen viivästyy yhdellä tunnilla, mutta edellytyksenä on, ettei tuolloin ole salamointia. Englanti tiedotti asiasta tuoreeltaan.
Ottelu on Englannille viimeinen ennen MM-turnauksen alkua. Costa Rica ei pelaa kisoissa.
Sääolot tuovat omaa uhkaansa MM-turnaukselle. Viime viikolla Saudi-Arabian ja Puerto Ricon valmistava maaottelu keskeytettiin Texasissa lähes kahdeksi tunniksi ukkosmyrskyn ja salamoinnin myötä.
Englannin ensimmäisen ottelu MM-turnauksessa on ohjelmassa ensi viikon keskiviikkona Kroatiaa vastaan.